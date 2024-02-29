Üye Girişi
Haberler

Ahmet Davutoğlu Keskin'de ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Keskin ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Davutoğlu, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı ziyaret etti ve partisinin adayına destek istedi. Ayrıca esnafı ziyaret eden Davutoğlu, AK Parti Keskin İlçe Başkanlığında partililerle buluştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı ziyaret eden Davutoğlu, Keskin Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadınlarla bir araya geldi, partisinin Keskin Belediye Başkan adayı Şabap Yücel Gedikali'ye destek istedi.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, ailenin önemine dikkati çekerek, "SODAM'da kadınlara hem meslek edindirme hem sosyalleşme hem de bir araya gelme imkanı veriliyor. Bizim doğal gazımız, petrolümüz sınırlı ama en büyük değerimiz ailemiz. Ailemizi koruduğumuz zaman her şey sağlam olur. Aile yapısı bozulan toplumlarda ise bütün hazineler onlara verilse, kaynaklar onlara tüketilse mutlu olunmaz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazar yerindeki esnafı da ziyaret eden Davutoğlu, bir berberde saç bakımı yaptırıp, vatandaşlarla çay ocağında çay içti.

Ak Parti Keskin İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Davutoğlu, partisinin İlçe Başkanlığında partililerle buluştu.

Kaynak: AA / Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Dede Yıldırım AK Parti Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli? Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli? Can Ilgaz kimdir, öldü mü? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz neden öldü, kaç yaşında? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu neden öldü? Can Ilgaz'ın hastalığı nedir? YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuç görüntüleme ekranı! Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli? DEM Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir? Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli? Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli? MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor? Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız kimdir? KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır? DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title