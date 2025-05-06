Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com stüdyosunda Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programda "AK Parti tabanından kopmadım" diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini davet etmesi halinde devlet meselelerini istişare etmek için görüşmeye gideceğini belirtti.

"AK PARTİ TABANINDAN KOPMADIM"

Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı çağırsa giderim. Ancak kastettiğim şey oraya katılırım ya da hiçbir şey olmamış gibi olduğum yerden başlarım değil. Kastettiğim şey; bir istişare için Cumhurbaşkanı makamı beni çağırırsa Suriye, Gazze, Kıbrıs meseleleri için tabii ki giderim" dedi. Kendisinin iyi niyetli açıklamalarının karşısında AK Parti'nin iki milletvekilini çaldığını ifade eden Davutoğlu, "Yine de aynı şeyi tekrar ediyorum. Ben AK Parti tabanından kopmadım" diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL CİNAYETTİR"

Devlet meselelerini istişare içi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebileceğini ifade eden Davutoğlu ancak ertesi gün Kanal İstanbul'a muhalefet etmeye devam edeceğini belirtti. Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı yarın çağırsa, devlet meselelerini istişare ediyorum dese istişare ederim. Ama ertesi gün Kanal İstanbul'a aynı saatte ertesi gün muhalefet etmeye devam ederim. Kanal İstanbul cinayettir. Benim muhalefet ve siyaset anlayışım budur" ifadelerini kullandı.

"TELEFONUM ÇALSA VE CUMHURBAŞKANI ÇAĞIRSA GİDERİM"

Davutoğlu, Olgun Kızıltepe'nin, "Birazdan telefonunuz çalsa ve sayın Cumhurbaşkanı sizi arayıp 'yuvanıza dönün' dese cevabınız ne olur?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Görüşelim derim. Benim herhangi bir yere dönmem değil memleketin ahvali önemlidir. Benim herhangi bir mevki talebim yok. Türkiye'nin meselelerini görüşmek isterseniz her zaman buradayım derim. Ama 'Kanal İstanbul'a muhalefet etmekten vazgeç' derse, sayın Cumhurbaşkanım ben Başbakanken de muhalefet ettim. Ayrılırken size rapor verdim. Kanal İstanbul cinayettir derim. Görüşme talep ederse sayın Cumhurbaşkanı görüşürüm"