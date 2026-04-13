Adalet Bakanı Gürlek: 119 ülkeden 2 bin 707 FETÖ mensubunun iadesini talep ettik

Adalet Bakanı Gürlek: 119 ülkeden 2 bin 707 FETÖ mensubunun iadesini talep ettik
Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ile mücadele kapsamında 119 ülkeden 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesini talep ettiklerini açıkladı ve dost ülkelerden somut adımlar beklediklerini vurguladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "119 ülkeden 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesini talep ettik. Dost ve müttefik ülkelerden somut adımlar atmalarını kararlılıkla bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ ile mücadele sadece bir güvenlik sorunu değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren milli bir meselesidir. 251 vatandaşımızın kanına giren bu terör örgütüne karşı mücadelemizi, yeni diplomatik ve hukuki adımlarla sürdürecek; iade taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olacağız. 119 ülkeden 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesini talep ettik. Dost ve müttefik ülkelerden somut adımlar atmalarını kararlılıkla bekliyoruz. Anayasal düzenimizi hedef alan terör örgütü FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fransa'daki ilk golünü nihayet 22. maçında attı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
MHP lideri Bahçeli'den, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki

Bahçeli'den Netanyahu'nun hadsiz sözlerine zehir zemberek tepki
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi

Trump'ın İran'a verdiği süre doldu, ilk orada görüldü
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası