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Mağdurlara psikososyal destek hizmeti

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Adalet Bakanı Gürlek, adli destek ve mağdur hizmetleri kapsamında bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek sunulduğunu, çocuklar için güvenli görüşme odaları ve engellilere yönelik dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığımız aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz" dedi.

Bakan Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyor; Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığımız aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde, özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz. Çocuk Suçları Soruşturma Büroları ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetleri hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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