Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme,... - Haberler

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme,...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Bozdağ 1 Temmuz Politika Haberler

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