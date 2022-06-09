Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme,... - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme,... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil." Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Bekir Bozdağ 1 Temmuz Politika Haberler

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