ABD 48 saat içinde nükleer anlaşmaya ilişkin bir teklif alması halinde İran ile cuma günü görüşmeye hazır

Güncelleme:
ABD, İran'dan nükleer anlaşmaya ilişkin 48 saat içinde detaylı bir teklif alması halinde Cuma günü Cenevre'de görüşmelere hazır olduğunu duyurdu. Müzakerelerin derdeyine, mevcut diplomatik girişimlerin son şans olduğu belirtiliyor.

ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD'nin 48 saat içinde İran'dan nükleer anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bir teklif alması halinde İran ile cuma günü görüşmeye hazır olduğu aktarıldı.

ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin 3'üncü turuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD'nin 48 saat içinde İran'dan nükleer anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bir teklif alması halinde İran ile cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmeye hazır olduğu aktarıldı. ABD'li yetkililer, ayrıca mevcut diplomatik girişimlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney'i doğrudan hedef alabilecek büyük çaplı bir operasyon başlatmadan önce verdiği son şans olduğunu ifade ederek, Trump yönetiminin İran'ın önerisini beklediğini söyledi.

Haberlerde, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Trump'a İran'a saldırı emri vermeden önce diplomasiye bir şans vermesini tavsiye ettiği aktarıldı.

ABD'li yetkili, "İran bir taslak teklif sunarsa, ABD, cuma günü Cenevre'de bir araya gelerek nükleer anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamaya hazırdır" ifadelerini kullanarak, ABD ile İran'ın bir nükleer anlaşma sağlanmadan önce geçici bir anlaşma ihtimalini de görüşebileceğini doğruladı.

ABD ve İran görüşmeleri

ABD ve İran, ilk turu 6 Şubat'ta Umman'da, ikinci turu 17 Şubat'ta İsviçre'de olmak üzere iki kez nükleer anlaşma için bir araya gelmişti. İran, son görüşmenin ardından ABD tarafına bir öneri sunacağını açıklamış, önerinin İran yönetimi tarafından onaylanmasının ardından ABD'ye iletileceğini ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
