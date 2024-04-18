ABD Başkanı Joe Biden'in bazı yardımcıları, Donald Trump'a 'Hitler Domuzu' lakabını taktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bazı yardımcıları ve müttefikleri, Donald Trump için "Hitler Domuzu" lakabını kullanıyor. Politico'ya konuşan Biden ekibine yakın dört kişi, bu lakabın, Trump'ın 2022 yılında beyaz üstünlükçü Nick Fuentes ve Kanye West ile Mar-a-Lago'da buluşmasından bu yana, özellikle kıdemli olmayan personel tarafından sıkça kullanıldığını belirtti.

Politico'nun bildirdiğine göre, bu hakaret bu hafta tekrar kullanıldı; Trump'ın New York'taki sus payı davası sırasında mahkemede uyuduğuna dair haberlere yanıt olarak bir Biden ile ilişkili kişi mesaj zincirinde "Uykucu Hitler Domuzu" yazdı.

Bir Trump kampanya danışmanı, "Joe Biden sık sık nezaketten bahseder, ancak kendisi ve ekibinde nezaket adına bir kemik bile yok," diyerek tepki gösterdi ve ekledi: "Bu saçma ve iğrenç yorumlar, Biden operasyonunun tamamının başarısızlığını ve dürüst olmamalarını gösteriyor." Trump kampanyası, eski başkanın mahkemede uyuduğuna dair iddiaları "%100 sahte haber" olarak nitelendirdi, ancak bu hikaye, Trump'ın uzun süre Biden'a "Uykucu Joe" demesi nedeniyle gündemde kalmaya devam etti.

Donald Trump'ın rakipleri için aşağılayıcı lakaplar kullanması - Küçük Marco Rubio, Çılgın Nancy Pelosi, Yalancı Ted Cruz - bilinen kampanya taktiklerindendir.

Sosyal medya kullanıcıları bu hafta hakaretleri eski başkana çevirdi ve ona "Uykucu Don" ve "Don Horleone" gibi isimler taktılar. Trump'ın eleştirmenleri ne derse desin, eski başkanın daha büyük sorunları var.

Jüri seçimi, bir eski veya görevdeki Amerikan başkanının ilk kez yargılandığı sus payı davasında pazartesi günü başladı. Trump, 2016 seçimleri öncesinde yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ile iddia edilen bir ilişki hakkında sus payı ödemelerini örtbas etmek amacıyla iş kayıtlarını tahrif etmekle suçlanıyor ve 34 suçtan yargılanıyor. Tüm suçlamalara karşı suçsuz olduğunu iddia etti.