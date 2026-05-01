ABD Başkanı Donald Trump, "İtalya'dan da, İspanya'dan da memnun değilim. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen kişiler pek zeki olamaz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı