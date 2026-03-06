Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Kabul edilebilir bir liderin seçilmesinin ardından biz ve müttefiklerimiz, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacağız" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Kabul edilebilir bir liderin seçilmesinin ardından biz ve müttefiklerimiz, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?
Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Derbi hakkında o da tahminini yaptı
'Savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu