Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci tur seçimlerine ilişkin, 'İnşallah güzel günler göreceğiz, her şey çok güzel olacak' dedi.

ABB Başkanı Yavaş: "İnşallah güzel günler göreceğiz, her şey çok güzel olacak"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci tur seçimlerine ilişkin, "İnşallah güzel günler göreceğiz, her şey çok güzel olacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan 4089 numaralı sandıkta eşiyle birlikte oyunu kullandı. Oyunu kullanmasının ardından basın açıklaması yapan Yavaş, seçimlerin çok kirli geçtiğini belirterek, "Bugün de birçok yerde partiye ait olmayan sahte broşürler hala seçim günü bile dağıtılıyor. Bazı yerlerden de ufak tefek şikayet geliyor ama inşallah bu kirli siyaset tamamen ortadan kalkacak. İnsanlar oylarını, kendi hür vicdanlarına göre kullanacaklar. Kimse kimseye baskı yapmayacak. İnşallah güzel günler göreceğiz, her şey çok güzel olacak" dedi.

"Akşama doğru katılım sayısısın eski sayıyı geçeceğini düşünüyorum"

Tek pusula olduğu için sayımın ve kontrolün kolay olacağını ve sandık başında müşahitlerinin sandık başında olduğunu ifade eden Yavaş, "Katılım bir az önce sordum, geçen seçime göre biraz daha az dediler ama ben akşama doğru eski sayıyı da geçeceğini düşünüyorum. İnsanlar gerçekten arzulular, değişim arzusunu da görüyoruz. İnşallah hayırlısı olur" değerlendirmesinde bulundu.