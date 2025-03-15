40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

2024 yılına ait nüfus verileri dikkat çekici bir gerçeği ortaya koyuyor. 2023'te sadece 10 ilin nüfusunda azalma yaşanırken, 2024'te bu sayı 40'a yükseldi. Bu illerin her coğrafi bölgeden olması Türkiye'deki demografik dönüşümün ve hareketliğinin ne kadar dinamik ve yayılımlı gerçekleştiğini gösteriyor.

NÜFUS ARTIŞ HIZINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR

2024'e ait nüfus verileri, 6 Şubat'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edildi. Türkiye nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. 2023'te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2024'te binde 3,4 oldu. 2024'te 937 bin 369 bebek dünyaya geldi. 2023'te ise 958 bin 408 doğum gerçekleşmişti. Buna göre 2024 sonu itibarıyla 21 bin 39 daha az doğum gerçekleşmiş oldu.

DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

TÜİK'in daha önceki yıl mayısta yayınladığı doğum istatistiklerine göre 1,51 olan toplam doğurganlık hızının 2024 için daha aşağı bir seviyede olacağı ihtimal dâhilinde... Toplam nüfusun durumunu anlayabilmek için bir diğer parametre ise yabancı nüfus olarak biliniyor. 2023'te azalma eğiliminde olan yabancı nüfus, 2024'te de düşmeye devam etmişti.

NÜFUSU AZALAN İL SAYISI 40 OLDU

2024'e ait nüfus verileri çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor. O da 2023'te 10 ilin nüfusunda azalma yaşanmışken, 2024'te nüfusu azalan il sayısı 40'a yükseldi. 40 ilde nüfusun bir önceki yıla göre azalmış olmasındaki en büyük sebepler arasında illerdeki hareketliliklerin ve doğurganlığın azalması bulunuyor.

ERDOĞAN TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklamada "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız" demişti.

İşte coğrafi bölgelere göre nüfusu azalan 40 il;

- Burdur

2022: 273 bin 799

2023: 277 bin 452

2024: 275 bin 826

Fark: - 1 626

- Isparta

2022: 445 bin 325

2023: 449 bin 777

2024: 446 bin 409

Fark: -3 bin 368

- Tunceli

2022: 84 bin 366

2023: 89 bin 317

2024: 86 bin 612

Fark: - 2 705

- Ağrı

2022: 510 bin 626

2023: 511 bin 238

2024: 499 bin 801

Fark: -11 bin 437

- Hakkâri

2022: 275 bin 333

2023: 287 bin 625

2024: 282 bin 191

Fark: -5 bin 434

- Bingöl

2022: 282 bin 556

2023: 285 bin 655

2024: 283 bin 276

Fark: - 2 bin 379

- Elazığ

2022: 591 bin 497

2023: 604 bin 411

2024: 603 bin 941

Fark: - 470

- Erzincan

2022: 239 bin 223

2023: 243 bin 399

2024: 241 bin 239

Fark: -2 bin 160

- Erzurum

2022: 749 bin 754

2023: 749 bin 993

2024: 745 bin 005

Fark: - 4 bin 988

- Kars

2022: 274 bin 829

2023: 278 bin 335

2024: 272 bin 300

Fark: - 6 bin 035

- Muş

2022: 399 bin 202

2023: 399 bin 879

2024: 392 bin 301

Fark: -7 bin 578

- Van

2022: 1 milyon 128 bin 749

2023: 1 milyon 127 bin 612

2024: 1 milyon 118 bin 087

Fark: -9 525

- Iğdır

2022: 203 bin 594

2023: 209 bin 738

2024: 206 bin 857

Fark: - 2 bin 881

- Ardahan

2022: 92 bin 481

2023: 92 bin 819

2024: 91 bin 354

Fark: -1 465

- Afyonkarahisar

2022: 747 bin 555

2023: 751 bin 344

2024: 750 bin 193

Fark: - 1 151

- Kütahya

2022: 580 bin 701

2023: 575 bin 674

2024: 571 bin 078

Fark: -4 bin 596

- Manisa

2022: 1 milyon 468 bin 279

2023: 1 milyon 475 bin 716

2024: 1 milyon 475 bin 353

Fark: -363

- Uşak

2022: 375 bin 454

2023: 377 bin 001

2024: 375 bin 310

Fark: - 1 691

- Siirt

2022: 331 bin 311

2023: 347 bin 412

2024: 336 bin 453

Fark: -10 bin 959

- Çankırı

2022: 195 bin 766

2023: 205 bin 501

2024: 199 bin 981

Fark: -5 bin 520

- Kırşehir

2022: 244 bin 519

2023: 247 bin 179

2024: 244 bin 546

Fark: - 2 bin 633

- Niğde

2022: 365 bin 419

2023: 377 bin 080

2024: 372 bin 708

Fark: - 4 bin 372

- Sivas

2022: 634 bin 924

2023: 650 bin 401

2024: 637 bin 007

Fark: -13 bin 394

- Sinop

2022: 220 bin 799

2023: 229 bin 716

2024: 226 bin 957

Fark: -2 bin 759

- Kırıkkale

2022: 277 bin 046

2023: 285 bin 744

2024: 283 bin 053

Fark: - 2 bin 691

- Yozgat

2022: 418 bin 442

2023: 420 bin 699

2024: 413 bin 161

Fark: -7 bin 538

- Karaman

2022: 260 bin 838

2023: 263 bin 960

2024: 262 bin 791

Fark: - 1 169

- Artvin

2022: 169 bin 403

2023: 172 bin 356

2024: 169 bin 280

Fark: - 3 bin 076

- Çorum

2022: 524 bin 130

2023: 528 bin 351

2024: 521 bin 335

Fark: -7 bin 016

- Giresun

2022: 450 bin 862

2023: 461 bin 712

2024: 455 bin 922

Fark: - 5 bin 790

- Gümüşhane

2022: 144 bin 544

2023: 148 bin 539

2024: 142 bin 617

Fark: - 5 bin 922

- Kastamonu

2022: 378 bin 115

2023: 388 bin 990

2024: 381 bin 991

Fark: - 6 bin 999

- Ordu

2022: 763 bin 190

2023: 775 bin 800

2024: 770 bin 711

Fark: -5 bin 089

- Rize

2022: 344 bin 016

2023: 350 bin 506

2024: 346 bin 977

Fark: - 3 bin 529

- Trabzon

2022: 818 bin 023

2023: 824 bin 352

2024: 822 bin 270

Fark: - 2 bin 082

- Zonguldak

2022: 588 bin 510

2023: 591 bin 492

2024: 586 bin 802

Fark: - 4 bin 690

- Bayburt

2022: 84 bin 241

2023: 86 bin 047

2024: 83 bin 676

Fark: -2 bin 371

- Bartın

2022: 203 bin 351

2023: 207 bin 238

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