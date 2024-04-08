31 Mart sonrası ilk kayyum! CHP'nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek

CHP'nin kazanması sonrası MHP'nin itirazları ile Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edilmişti. İlçe 2 Haziran'da tekrar sandık başına giderek belediye başkanını seçecek.

SEÇİME KADAR KOLTUKTA VALİ YARDIMCISI OTURACAK

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre bu süre zarfında belediye başkanlığı görevini vekaleten Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yürütecek. Valilik tarafından yapılan duyuruda "31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik Makamının oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir" denildi.

CHP'NİN İTİRAZINA RET

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulunca reddedilmişti.

KİM NE KADAR OY ALMIŞTI?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre; ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.