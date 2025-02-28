28 Şubat Darbesi'nin Yıldönümünde AK Parti Açıklama Yaptı

AK Parti Afyonkarahisar İnsan Hakları Başkanı Mahmut Ekici, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin yıldönümünde yaptığı açıklamada; "2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış; medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır" dedi.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin vahametine dikkat çekmek ve darbenin unutulmadığını vurgulamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları yapıldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen basın açıklamasını AK Parti Afyonkarahisar İnsan Hakları Başkanı Mahmut Ekici gerçekleştirdi. Açıklamada, İl Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Ayşe Korkmaz ve İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Öztürk de hazır bulundu. Başkan Mahmut Ekici açıklamasında, "28 Şubat'ta millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002'de iktidara gelen AK Parti vesayet odaklarını bozguna uğratmıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR