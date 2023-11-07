'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşayacağı yönündeki iddianın uydurma olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşayacağı yönündeki iddianın uydurma olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" denildi.