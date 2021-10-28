Mustafa Sarıgül canlı yayında üstüne basa basa söyledi: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dün akşam TVNET'te yayınlanan "Sert Sorular" programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

"HANGİ PARTİYE DESTEK VERİLİYORSA AÇIKLANMASI LAZIM"

Daha önce yaptığı bir açıklamada, " Abd, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu. Sarıgül, şunları söyledi: "ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım. TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez. Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok" dedi.

"AÇIKLAMAZSA İFŞA EDERİZ"

Tüm muhalefet partilerini töhmet altında bıraktığı hatırlatılan Sarıgül, "Açıklamazsa biz ifşa ederiz. Bunu her yerde söyleyeceğiz" diye konuştu.

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