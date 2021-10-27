Ersan Saner: "Komplocuların, yalancıların siyasetimizden temizlenmesi için gereken neyse yapacağım"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, hakkında sosyal medyada yayınlanan videoya ilişkin açıklama yapan UBP'li vekil ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu'nun yalan söylediğini savunarak, "Komplocuların, yalancıların siyasetimizden temizlenmesi için gereken neyse yapacağım" dedi.

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, 13 Ekim'de Meclis'te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sunmuştu. İstifasının ardından Saner hakkında sosyal medyada skandal bir video yayınlanmıştı.

Videonun yayınlanmasının ardından Saner, UBP Genel Başkanlığından istifa etmiş ve bu hafta sonu yapılacak olan UBP Genel Başkan seçimlerinden de adaylığını geri çekmişti. Saner, hakkında yayınlanan video ile ilgili olarak UBP'li vekil ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu'nun olayın merkezinde yer alan isim olduğunu iddia etti.

Saner, "Şahsıma UBP Genel Başkanlığı'nı kazanma ihtimalim yüksektir diye düzenlenen gayri ahlaki komplonun merkezinde olduğu mahkemede avukatlar tarafından ortaya konulanlarda açıkça görülen Faiz Sucuoğlu benim dün kendisi ile hukuki mücadele yapmak üzere adaylıktan çekildiğimi açıkladıktan sonra suçluluğun telaşı ile kaleme sarıldı" dedi.

"KOMPLOCULARIN, YALANCILARIN SİYASETİMİZDEN TEMİZLENMESİ İÇİN GEREKEN NEYSE YAPACAĞIM"

Sucuoğlu ile hukuki mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğini vurgulayan Saner, "Komplocuların, yalancıların siyasetimizden temizlenmesi adaletin yerini bulması için gereken neyse yapacağım. Kendi Parti Genel Başkanı'na özel hayatın gizliliğini ihlal ederek, ailesini hiç düşünmeden bel altı vurmak için çeşitli tezgahlar içine giren Sucuoğlu'nun ne UBP'ye ne de ülkeye yarar sağlayamayacağı kesindir" dedi.

"İŞİN İÇİNDE FAİZ SUCUOĞLU'NUN SÖZÜNDEN ÇIKMAYAN, KENDİSİ İLE YAKIN ÇALIŞAN İNSANLAR VARDIR"

Sucuoğlu'nun hiç çekinmeden yalan söylediğini aktaran Saner, "Bir dediği diğerini tutmayan Sucuoğlu, söz konusu kurgu videoda yer alan kadınla önce görüşmedim dedi ancak kadının mahkemede söylediklerinden sonra görüştüğünü kabul etti. İşin püf noktası budur. İşin içinde Faiz Sucuoğlu'nun sözünden çıkmayan, kendisi ile yakın çalışan insanlar vardır" dedi.

Saner, "Sucuoğlu, bana, 'Sen polise neden başvurmadın' diye soruyor. Belli ki gözü karardığından gerçekleri görmekte zorlanıyor. Ben olay meydana geldikten hemen sonra avukatlarımla gerekli değerlendirmeleri yaptım ve polise başvurdum. İlk ifademden sonra bana ulaşan ek bilgileri de polise aktardım. Olayın arkasında kesinlikle Faiz Sucuoğlu ve ekibinden insanlar vardır. Kamuoyuna dün yapmış olduğum açıklamada, adaletin doğru tecellisi adına bir mücadele vereceğimi ve bu nedenle de hiçbir makama talip olmayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"FAİZ SUCUOĞLU İFADE VERMELİ"

Polise gerekli ifadeleri verdiğini aktaran Saner, "Polise ifade vermesi gereken kim varsa, polis tarafından davet edilmekte ve ifadeleri alınmaktadır. Dün yapmış olduğum açıklamada, şahsıma yönelik kişilik katliamına dönen operasyonun merkezinde Sayın Faiz Sucuoğlu'nun olduğunu vurguladım. Bunda da ısrarlı olmaya ve hukuk temelli mücadelemde gerekli davaların açılması için adım atmakta olduğumun bilinmesini isterim" dedi.

Saner, "İfade vermesi gereken isimlerden biri de, organize bir şekilde işin içerisinde yer alan kişilerle direk teması olan, yemek yediğini itiraf eden Sayın Faiz Sucuoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİRİMİZ DOKUNULMAZLIĞIMIZIN ARKASINA SAKLANMA SORUMSUZLUĞUNU SERGİLEMEMELİYİZ"

"Adaletin tecelli etmesi adına, Sayın Sucuoğlu vakit kaybetmeden gidip ifadesini vermelidir" diyen Saner, "Bu yönde yapılan çağrılara, 'Kurultay sonrası ifade vereceğim' şeklinde yaklaşımı doğru değildir. Milletvekili olarak adaletin tecelli etmesine katkı sağlaması, bu topluma ve partimize bir borçtur. Bu noktada hiçbirimiz dokunulmazlığımızın arkasına saklanma sorumsuzluğunu sergilememeliyiz. Bu adli makamlara da ciddi bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

"BEN, KENDİSİNİN BU KOMPLODA AKTİF BİR ŞEKİLDE YER ALDIĞINI BİLİYORUM"

Saner, "Neden kurultay sonrası? Bunu da açıklamak zorundadır. Kamuoyu önünde bir kez daha kendisini sorumlu davranmaya, adalete yardımcı olmaya, toplumsal sorumluluğunu yerine getirmeye davet ederim. Bu ifade, aynı zamanda iddia ettiği gibi doğruysa, kendi suçsuzluğu için de önemlidir. Ben, kendisinin bu komploda aktif bir şekilde yer aldığını biliyorum, adalet kavgamı da her türlü makamdan bağımsız olarak sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

"ORTADA SADECE BANA ŞAHSIMA YÖNELİK KİRLİ BİR TEZGAH DEĞİL, AİLEMİ, UBP'Yİ, ÜLKEMİZİ OLUMSUZ ŞEKİLDE ETKİLEYEN ÇİRKİN BİR DAVRANIŞ VARDIR"

Saner, "Ortada sadece bana şahsıma yönelik kirli bir tezgah değil, ailemi, UBP'yi, ülkemizi olumsuz şekilde etkileyen çirkin bir davranış vardır. Bu ülke ve UBP bunu değerlendirecektir. İnanıyorum ki bu noktada herkes böylesi bir davranışın bir daha tekrarlanmaması için gereken saygın duruşu ve kararlılığı ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet