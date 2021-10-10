Devlet Bahçeli, dikkat çeken 'bölücü kebapçılar' sözlerine canlı yayında açıklık getirdi - Haberler
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Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözlerine canlı yayında açıklık getirdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta grup toplantısında "bölücü kebapçılar" çıkışına imza atmış, kimleri kastettiği ise merak konusu olmuştu. Bugün bir programa katılan Bahçeli, aynı konuya tekrar değinerek "HDP bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." ifadelerini kullandı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Merak konusu olan sözleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda bir konuşma gerçekleştirdi. Grup toplantısında söylediği "Bölücü kebapçılar" tanımlaması hakkında konuşan Bahçeli HDP'yi kastederek "Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." ifadeleri kullandı.

Bahçeli konuşmasında terör örgütüne katılanlara dönüş çağrısı yaparak "Bölücü PKK'dan kurtulun, analarınıza koşun, zalimlere oyuncak olmayın. Evinize dönün. Anneleriniz kollarını açmış sizleri bekliyor" dedi.

Diyarbakır annelerinden de bahseden Bahçeli "Haklı ve cesur bir eylem başlatan anaların sayısı 250'ye yaklaşmıştır. HDP terörist devşirme mekanizmasının ara durağıdır." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Bahçeli'nin sözleri sonrasında HDP'nin yönetici ekibi ve PKK elebaşı Cemil Bayık'ın kebap yediği anların fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta, bir yer sofrası etrafında toplanan HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın kebap yediği görülmüştü. Yönter, paylaştığı fotoğrafın üzerine de "Bölücükebapçılar" etiketini düşmüştü.

Devlet Bahçeli, dikkat çeken
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
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Haber: Devlet Bahçeli, dikkat çeken 'bölücü kebapçılar' sözlerine canlı yayında açıklık getirdi - Haberler
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