Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük kız çocuğunun talebini duyunca annesine döndü: İyi yetiştirmişsin - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük kız çocuğunun talebini duyunca annesine döndü: İyi yetiştirmişsin

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Ankara'da yolda aracını durdurarak bir aile ile sohbet etti. Ailenin küçük kızı ile gülümseten bir sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun "Bana tablet ya da telefon alabilir misiniz?" sözleri sonrasında anneye dönerek, "İyi yetiştirmişsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da yolda makam aracını durdurarak bir ailenin küçük çocuğuyla yaptığı sohbet gülümseten anlara sahne oldu.

"İYİ YETİŞTİRMİŞSİN"

Kız çocuğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek "Bana tablet ya da telefon alabilir misiniz?" sözleri, gülüşmelere neden oldu. Bu sırada çocuğun annesine dönen Erdoğan, "İyi yetiştirmişsin" diyerek takıldı. Daha sonra Erdoğan, çocuğun istediği hediyeler konusunda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı kastederek "Hakan amcan sana yarın hediyeni getirecek tamam mı" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Mutluluktan havalara uçan kız çocuğu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sizi seviyorum" diyerek teşekkür etti. Aile ile kısa sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki ziyaretlerine devam etti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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