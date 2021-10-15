Başkan Turanlı, 'İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz' - Haberler
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Başkan Turanlı, "İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Turanlı,

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta'da ilkleri gerçekleştirdiğini belirterek imkanları sonuna kadar değerlendirdiğini söyledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta'da ilkleri gerçekleştirdiğini belirterek imkanları sonuna kadar değerlendirdiğini söyledi.

Kahta'nın çıkmaz sokak olmaktan kurtulması açısından çevre yollarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, seçim vaatlerinden biri olan Güney-Batı Çevre yolunda dolgu çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve kış mevsimine girmeden stabilimize malzeme serimi yapılarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Seçim vaatlerini bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Turanlı, "Bir ilçenin gelişimi ve kalkınmasında çevre yollarının etkisinin büyük olduğunu söyledi. Cami Mahallesi TMO'dan başlayan 15 metre genişliğindeki Güney-Batı çevre yolu, Taşpınar Tesislerinden devam ederek, Arikent deresinden Kahta Adıyaman yoluna bağlantısı sağlanacak. İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz. Kahta'mız için kaybedecek vaktimiz yok artık. Allah'ın izniyle her alanda projeler üreterek ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Çevre yolu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Kahta'mızın trafik yoğunluğu hafifleyecek. Ağır tonajlı araçlar risk olmaktan çıkacağını belirtti. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu - ADIYAMAN

Başkan Turanlı, İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz

Başkan Turanlı, İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz

Başkan Turanlı, İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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