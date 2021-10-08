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Akşener, Turanlı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Akşener, Turanlı ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'yı makamında ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'yı makamında ziyaret etti.

Bazı programları dolayısıyla Adıyaman'a gelen Genel Başkan Meral Akşener, Adıyaman il, ilçe başkanları ve partililerle beraber Kahta Belediyesine ziyarette bulundu. Akşener'i, Belediye Başkan İbrahim Yusuf Turanlı ve belediye yetkileri karşıladı. Başkan Turanlı ile makamında bir süre görüşen Akşener, belediye tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Birçok zorluğa rağmen hizmet için çözüm ürettiğini belirten Başkan Turanlı, "Kahta'nın geleceği için bir çok zorluğa rağmen çalışıyoruz. Merkezi hükümetten hiçbir destek almadan hem hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz hem de belediyenin borçlarını ödüyoruz. İlçemize ve kurumumuza yapmış olduğu ziyaretten dolayı Genel Başkan Meral Akşener'e teşekkür eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim" Dedi.

Sayıştay raporları ile ilgili açıklamalarda bulanan Genel Başkan Meral Akşener, "Şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye'de müthiş bir devlet krizi var. Sayıştay'ın ortaya koyduğu raporda öyle kötü şeyler var ki. Hakikaten göz göre göre hırsızlığın yapıldığı Sayıştay raporlarında dile getirilmesi, teyit edilmesi ve zabıt altına alınması, bu ülke için, bizi yönetenler için müthiş bir utanç kaynağıdır. Bizler Hz. Ömer'in adaletini kendimize şiar edinmiş insanlarız. Bunu siyasi olarak söylemiyorum. Ülkemizdeki insanların kahir ekseriyeti de böyledir. Bizim ülkede dolayısıyla Fırat'ın kenarında bir kuzuyu kurt kapsa, onun hesabı benden sorulur diyen bir devlet anlayışının da mensuplarıyız. Yazık vatandaş ve millet olarak söylüyorum ben bunu. Siyasi olarak konuşmuyorum" diye konuştu - ADIYAMAN

Akşener, Turanlı ile bir araya geldi

Akşener, Turanlı ile bir araya geldi

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