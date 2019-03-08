Polisten Dolandırıcıları Şaşkına Çeviren Cevap: Buyurun Cenaze Namazına
Balıkesir'de yaşlı bir vatandaşı dolandırarak 650 bin TL'sini almaya gelen 3 kişi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Yaşlı vatandaştan ziynet dolu poşeti almak için gelen şahıslar karşılarında polisi görünce, "Cenazemiz var, ona geldik" diyerek kurtulmak istese de polisten aldıkları, "Buyurun cenaze namazına" yanıtıyla şok oldular.
Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı yöntemi ile ağına düşürdükleri yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya kalkan 3 kişi, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.
Polisler, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya çalışan örgüt üyelerinin mağdurun 650 bin TL değerinde ziynet eşyalarını banka kasasından aldırdıklarını ve belli bir adrese bıraktıracaklarını tespit etti.
POLİS MAHALLEYİ ABLUKAYA ALDI
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Dedektifleri operasyon için harekete geçerek şahısların il merkezine geldiği aracı belirledi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, yaşlı vatandaşın ziynet dolu poşeti bırakacağı esnada harekete geçti.
POLİSTEN DOLANDIRICILARA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA
Yaşlı şahıstan ziynet dolu poşeti alırken polisi karşısında gören dolandırıcılar, "Cenazemiz var" diyerek ekipleri kandırmaya çalıştı. Polis ise "Buyurun cenaze namazına" cevabıyla yakaladıkları şahısları Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada sorgusu yapılan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
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böyle yasli yatandaslarimizi soymak ne demek biz onlarin duvalari ile ayakdayiz güclüyüz utanmaz insanlar birde soymaya kalkiyorsunuz bu dünyanin birde öbür tarafi var allah güvenlik güclerimizin yaninda olsun rabbim her zaman yanlarinda sizlerle bir türk vatandasi olarak gurur duyuyorum her zamanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hergün yeni bir dolandırıcı çetesi cıkıyor. Polis olmasa halimiz harapCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU ALTINLARI YEDİRECEN BU ALÇAKLARA SONRADA ARAPLARA GÖSTERİP ALTINI KARNINDA SAKLIYOR DİYECEKSİN ARAPLAR BUNLARI HARİTAYA ÇEVİRİR EVEL ALLAH ONDAN SONRA GÖRECEKLER ADAM DOLANDIRMAYICevap Yaz 2 Yayından KaldırUFUK BİLEN: Ne diyon ne içtin sen3 Yayından Kaldır
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Yaşlı adamda ne arar o kadar para torununa bir ayakkabı almazdır Emin'im paraya taptığı belliCevap Yaz Yayından Kaldır