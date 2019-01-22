3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti
Antalya'da, 3 polis memurunu şehit eden şizofreni hastasının işkence edilerek öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan 22 polis hakkında beraat kararı verildi.
Antalya'da 3 polisi şehit eden şizofreni tedavisi gören Çağrı Danışman'ın işkence yapılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin açılan davada, 22 polis beraat etti.
OLAYDA 3 POLİS ŞEHİT OLDU
Muratpaşa ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde, 4 Ekim 2012 günü akşam saatlerinde, şüpheli bir kişinin dolaştığı ihbar edildi. Olay yerine sevk edilen motosikletli polis ekibine, şizofreni tedavisi gören Çağrı Danışman tarafından ateş açıldı. Polis memuru Mehmet Çolak şehit olurken, meslektaşı Fatih Dinç ise devrilen motosikletin altında kaldı. Çolak'ın tabancasını da alarak otomobille kaçan Danışman, cezaevi kavşağında barikat kuran polis memurları Abdullah Bülbül ve Mustafa Kılınç'ı da şehit etti. Fatih Mahallesi'nde vurularak yakalanan Danışman, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.
22 POLİS HAKKINDA 'İŞKENCE' DAVASI AÇILDI
Çağrı Danışman'ın ailesi, oğullarının yakalandıktan sonra dövülüp işkence yapılarak öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine operasyona katılan 22 polis hakkında 'kasten öldürme' ve 'kendini savunamayacak kişiye işkence yapma' suçlarından dava açıldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ile şikayetçi Melek Danışman ve avukatı Münip Ermiş katıldı.
TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Çağrı Danışman'ın annesi Melek Danışman, karara tepki gösterdi. Oğlunun, polisler tarafından linç edildiğini öne süren Melek Danışman, "Oğlumun burnunu, çenesini, alnını, omzunu, kolunu, dişlerini kırmışlar. Sokak ortasında oğluma işkence yapılmış. Bu işkenceyi ben mi yaptım? Türkiye'de hukuk bitmiştir. Oğluma bunu yapan polisleri ve mahkeme heyetini Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.
Melek Danışman'ın avukatı Münip Ermiş, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.
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O hastalarla aileler bir yere kadar ilgilene biliyor bir yerden sonra baş edemiyor tabiki polisimize yazık olmuş ama polisimize de bu tarz hastalarla nasıl empati kuracaklarının eğitimi veriliyormu önce onu sorgulamak gerekiyor ve bir hastaya da günümüzün modası olan terörist damgası vuran cahillerde kendileride aynı duruma düşmeyecekleri ne malumCevap Yaz 11 13 Yayından Kaldır
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hem suçlu hem güçlü diye buna denir. senin oğlun polis öldürecek ona bir yorum yapmıyorsun ama kendisi ölünce yok efendim adalet yokmuş. valla kusura bakma polise kurşun sıkan kim olursa olsun ölümü hak etmiştir.Cevap Yaz 39 7 Yayından Kaldır
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Tum yorum yapan arkadaslari cahilliklerine bagisliyorum Eger onlar sizofreni hastaliginin ne oldugunu bilselerdi bu yorumlari yapmazlardi Allah kimseye boyle bir hastalik gostermesin Onun kafasina o anda sesler geldi ve oyle yapmasini itedi kendi iradesiyle yapmadi onun onune kim gelse oyle yapardi Siz onun annesinin yillarca neler cektigini bilemezsiniz O hastanin yakalanip ceza evine degil tedavi evine yatiracaksin Ana yuregidir bir anda duygulanmistir Allah oanaya sabir versin Boyle hastalara karsi polisi egiteceksin Beni yanlis anlaman hastaligi cok iti bildigim ve onun elinde olmadan yaptigini da bildigim icin yazdim Kafasindaki sesler onu mafya gibi yonlendirdiCevap Yaz 10 25 Yayından KaldırİZMİR78: Ne anlatıyonki sen 3polise kıy eee şizofren falan filan. O polislerin ananarı bacıları çocukları var sen onlara ne diyecen hastaydı öylemi. Kuduz köpek itlaf edilir tedavi değil31 5 Yayından Kaldır
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Senin oğlun ölmeyi hak etmiş.polis öldüreceksin sağ kalacaksın.yok böyle dünya.polisin tabancayı alıp ateş etmesini bilen şizofreni değil katil terörist tır.atesi bol olsun..Cevap Yaz 39 8 Yayından Kaldır