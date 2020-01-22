: Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı

22.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:20

Antalya'da bir mekana yapılan kumar baskınında panikle 2'nci kattan 1'inci katın balkonuna atlayan şahıs burada mahsur kaldı. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, mekanda bulunan 10 kişiye 12 bin 250 TL ceza kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince dün gece saatlerinde Kepez ilçesinde kumar-tombala oynatılan bir mekana baskın yapıldı.

BALKONDA MAHSUR KALDI

Baskın sırasında tombala oynayan Y.K. isimli şahıs panikleyerek 2'nci kattan 1'inci katın balkonuna atladı. Burada mahsur kalan şahıs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

12 BİN 250 LİRA CEZA KESİLDİ

Baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. 10 kişiye ise 12 bin 250 TL ceza kesildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu