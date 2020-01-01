: Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi

01.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:00

Antalya'da aldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahsın horlamalarını fark eden apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler,ne yaptıysa sızan şahsı uyandıramadı. Alkollü şahıs, yüzüne su dökülmesine rağmen uyanmayan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YÜZÜNE SU DÖKTÜLER ANCAK UYANMADI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik caddesi üzerindeki bir apartmanın altında horlayarak uyuyan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Aldığı aşırı alkol nedeniyle beton zemin üzerinde uyuya kalan şahsı, vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Polis, yerde yatan şahsı sallayarak uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Polis seslere cevap vermeyen şahsı daha sonra ayak ve kollarından kaldırarak duvara dayadı. Yine uyumaya devam eden şahıs, polisin yüzüne su dökmesine rağmen kendine gelmedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis nabzını da yokladığı şahıs için sağlık ekiplerinden destek istedi. Sağlık ekiplerin çabasına rağmen uyanmayan şahıs polis ekiplerinin desteğiyle sedyeye alınarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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