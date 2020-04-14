Polisi görünce arkadaşını öldürdüğü bıçakla intihar etti
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Tekirdağ, Polis, Fırat, Güncel

Polisi görünce arkadaşını öldürdüğü bıçakla intihar etti

Tekirdağ'da bir genç, otelde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, daha sonra ihbar üzerine otele gelen polisleri görünce aynı bıçağı defalarca kendisine saplayarak canına kıydı.

14.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:56
Polisi görünce arkadaşını öldürdüğü bıçakla intihar etti

TEKİRDAĞ'da, otelde tartıştığı arkadaşı Fırat Gültaş'ı (21) bıçaklayarak, öldüren Mikail Kafadar (21), polisleri görünce aynı bıçağı kendisine de defalarca sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kafadar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay, gece saatlerinde, merkez Süleymanpaşa ilçesindeki otelde meydana geldi.

YARALI ARKADAŞINI KAÇARKEN TEKRAR BIÇAKLADI

Mikail Kafadar, kaldığı otelde ziyaretine gelen arkadaşı Murat Gültaş ile birlikte alkol aldı. İkili arasında, bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Bu sırada Kafadar, Gültaş'a bıçakla saldırdı. Gültaş, aldığı bıçak darbelerinin ardından yaralı olarak asansöre binmeye çalışırken, peşinden koşan Kafadar'ın burada da bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Gültaş, kanlar içinde yere yığılırken, otel yetkililerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi.

POLİSİ GÖRÜNCE AYNI BIÇAKLA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Mikail Kafadar ise polislerin geldiğini görünce elindeki bıçağı kendi vücuduna da saplamaya başladı. Polis, elindeki bıçağı güçlükle aldığı Kafadar'ın kendisine daha fazla zarar vermesini önledi. İhbarla otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fırat Gültaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Mikail Kafadar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sırasında ikilinin yanında bulunan A.B. ve E.K'yi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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