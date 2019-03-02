Cani Koca, Kendisini Aldatan Eşini Öldürüp Polise, "Hanımı Vurdum" Diye İhbarda Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğancı köyünde boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik Erhalk'ı 27 Temmuz 2018'de öldüren İbrahim Erhalk yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

"HANIMI AV TÜFEĞİYLE VURDUM"

Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol dava ile ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi. Mahkemede, Erhalk'ın eşini öldürdükten sonra 155'i aramasıyla ilgili ses kaydı dinletildi. Mahkeme salonunda dinletilen kayıtta Erhalk'ın, "Hanımı av tüfeğiyle vurdum. Eşim büyük ihtimalle öldü" dediği duluyor.

"EŞİNİN BAŞKA ERKEKLE YAZIŞTIĞINI DUYDUĞUNU BEYAN ETTİ"

Mahkemede konuşan Varol, "3 çocuk sahibi çift İngiltere'de yaşıyordu. Tatil için zaman zaman Kıbrıs'a geliyorlardı. Doğancı'daki evlerinde kalıyorlardı. Sanık (İbrahim Erhalk) ifadesinde eşinin başka erkeklerle yazıştığını duyduğunu beyan etti. Sanık, eşi ile kavga ederken kasadan tüfeği aldı, kendisine sopayla karşılık veren eşini öldürdü" dedi.

Mahkeme başkanı Başkan Fadıl Aksun, davayı 6 Mart tarihine erteledi.

Kaynak: DHA