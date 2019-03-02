Cani Koca, Kendisini Aldatan Eşini Öldürüp Polise, "Hanımı Vurdum" Diye İhbarda Bulundu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğancı köyünde kendisini aldattığını iddia ettiği eşini öldüren İbrahim Erhalk, hakim karşısına çıkarıldı. Eşini öldürdükten sonra polisi arayan Erhalk'ın, polise "Hanımı av tüfeğiyle vurdum Büyük ihtimalle öldü." dediği ortaya çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğancı köyünde boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik Erhalk'ı 27 Temmuz 2018'de öldüren İbrahim Erhalk yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
"HANIMI AV TÜFEĞİYLE VURDUM"
Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol dava ile ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi. Mahkemede, Erhalk'ın eşini öldürdükten sonra 155'i aramasıyla ilgili ses kaydı dinletildi. Mahkeme salonunda dinletilen kayıtta Erhalk'ın, "Hanımı av tüfeğiyle vurdum. Eşim büyük ihtimalle öldü" dediği duluyor.
"EŞİNİN BAŞKA ERKEKLE YAZIŞTIĞINI DUYDUĞUNU BEYAN ETTİ"
Mahkemede konuşan Varol, "3 çocuk sahibi çift İngiltere'de yaşıyordu. Tatil için zaman zaman Kıbrıs'a geliyorlardı. Doğancı'daki evlerinde kalıyorlardı. Sanık (İbrahim Erhalk) ifadesinde eşinin başka erkeklerle yazıştığını duyduğunu beyan etti. Sanık, eşi ile kavga ederken kasadan tüfeği aldı, kendisine sopayla karşılık veren eşini öldürdü" dedi.
Mahkeme başkanı Başkan Fadıl Aksun, davayı 6 Mart tarihine erteledi.
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Orada gorev yapan biri olarak sunu soyleyebilirim ki o okulda idareden ogretmene mudurden mudur yardimcisina herkes sıkıntı cocuklara it gibi muamele ediyorlar ,surekli azarlayip itip kakiyorlar sonuc bu. Herkes diploma alir ama herkes ogretmen olamaz. 4 kurus ek ders icin birbirilerini yiyorlar egitim falan hal getireCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam daha az ceza almak için aldatıyordu yalanına saklanmış... Ölen nasıl olsa savunamaz kendini. Ölene iftira atınca namuslu erkek mi olunuyor?Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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NAMUS FALAN İYİ YAPMIŞ DİYEN GERİZEKALLİLAR NE.NAMUSU LAN ALDATTIYSA YOL VERRISN HERKES YOLUNA GİDER.Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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ALDATIYORSA ALDATTIYSA YAZIŞMALARINI HERNEYSE KANITIN VARSA VERİRSİN BİR AV MAHKEME YE SUNULUR NAFAKANMAL VS VERMESİN STR OLUP YOLUNA GİDER HİC BİR SEY KİMSE İÇİN BİRGÜN DAHİ O DELİĞE GİRMEM ÖZGÜRLÜGÜMÜ KAYBETMEM. BURDAN İYİYMİŞ DELİKANLI ADAM.VAY BİLMEM NE DİYEN LER BİNADAKİ ŞİMDİ GÖRUP Bİ SORMA.ŞANSINIZ OLSA İT GİBİ PİŞMAN OLDUĞUNU HER GECE O DELİKTE NASIL AĞLADIĞINI ANLATIR SİZE.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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eline sağlıkCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır