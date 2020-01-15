Polise mukavemet gösteren sanıkların 40 yıl hapis istendi, medyayı suçladılar

15.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:12

Merkez Altıeylül ilçesindeki bir parkta Atakan Dayan'ı darbettikten sonra Atatürk Şehir Hastanesine gelerek buradaki polislere mukavemet gösteren Nihat Yıldız ve Burak Baştürk hakkında cumhuriyet başsavcısı tarafından "Hakaret, görevi yaptırmama ve direnme" suçundan hazırlanan iddianame, Balıkesir 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cumhuriyet savcısı sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

"BAĞIRMA LAN"

Sanık Nihat Yıldız, iddianamedeki ifadesinde, polislere direnme ve mukavemet amacının olmadığını, alkolün etkisiyle polislere karşı "Bağırma lan, hiçbir suçum yokken beni alamazsınız" diyerek pişman olduğu yer aldı.

40 YIL HAPİS

'Polise mukavemet' suçundan yargılandıkları davadan beraat eden ikili hakkında, Atakan Dayan'a yönelik işlediği 'gasp' ve 'yağma' suçları nedeniyle 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MEDYAYI SUÇLADI

Suçlamalarını kabul etmeyen sanıklardan NihatYıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, konunun medyaya taşınması nedeniyle gasp ve yağma olaylarının gündeme geldiğini ileri sürdü. Yıldız, "Böyle bir şey söz konusu değil, bakmakla yükümlü olduğum bir annem var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin paraya ihtiyaçlarının olmaması nedeniyle söz konusu suçu gerçekleştirmediklerini savundu. Sanıkların kendisini darbederek, cüzdanı ile telefonunu zorla aldıklarını anlatan üniversiteli Dayan ise olay anında Yıldız ve Baştürk'ün belinde tabanca olduğunu da ileri sürdü. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde 9 Eylül 2019'da Nihat Yılmaz ve Burak Baştürk, Atakan Dayan'la kavga etmiş, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gelen Yılmaz ve Baştürk, burada polise mukavemet göstermişti. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler ile soruşturma kapsamında yakalanan Muhammet Akçakoyun, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Ayrıca polise mukavemet gösteren Nihat Yılmaz ve Burak Baştürk sosyal medyada gündeme gelmişti.

Kaynak: AA