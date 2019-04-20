Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Polis Özel Harekat Aracı Dereye Yuvarlandı! Yaralılar Var
Giresun'da görev için yola çıkan özel harekata ait zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye yuvarlandı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan 6 polis, hastaneye kaldırıldı.
Giresun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan polis özel harekata ait zırhlı araç, Çağlayan Deresi'ne yuvarlandı. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı.
6 YARALI POLİS EKİPLER TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILDI
Kaza, akşam saatlerinde Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Çağlayan köyü mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan görev için yola çıkan polis özel harekata ait zırhlı araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla atıp, yaklaşık 35 metre mesafedeki Çağlayan Deresi'ne yuvarlandı. Araçtaki polislerin yardım çağrısı üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler tarafından 6 yaralı polis araçtan çıkarıldı.
YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 6 polis, Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İlçe Kaymakamı Taner Sengir, hastanede ziyaret ettiği polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi
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Allah benim önümden alsın bu kahramanlara versin aminnnCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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POLİSLERİMİZE ALLAH DAN ACİL ŞİFALAR DİLERİM .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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sağlık durumları iyiymiş buda teselli geçmiş olsunCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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biraz daha dikkatli olmak gerekir gecmiş olsun hepinize acil şifalar dilerimCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Allah beterinden muhafaza eylesin. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.Cevap Yaz 19 4 Yayından Kaldır