Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçındaki hareketiyle takdir topladı

15.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:39

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, dün, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Başakşehir, Demba Ba'nın golü ile maçı 1-0 kazanırken maç fazlasıyla ligin birinci sırasına yerleşti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada bir polisin görme engelli bir vatandaşa maçta neler olduğunu canlı olarak aktardığı görüldü. O anlar sosyal medyada gündem olurken, polisin bu hareketi takdir topladı.