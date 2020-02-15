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Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçındaki hareketiyle takdir topladı

Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında bir polis memurunun görme engelli vatandaşa maçı anlattığı görüntü, sosyal medyanın gündemine oturdu.

15.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:39
Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçındaki hareketiyle takdir topladı

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol , dün, sahasında 'ı konuk etti. Başakşehir, Demba Ba'nın golü ile maçı 1-0 kazanırken maç fazlasıyla ligin birinci sırasına yerleşti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada bir polisin görme engelli bir vatandaşa maçta neler olduğunu canlı olarak aktardığı görüldü. O anlar sosyal medyada gündem olurken, polisin bu hareketi takdir topladı.

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