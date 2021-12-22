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Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Genel

Son dakika genel haberine göre Polis ekipleri sokak hayvanlarını beslediİSTANBUL İstanbul'a etkili olan kar yağışının ardından Çevre Doğa ve hayvanları koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarını besledi.

İSTANBUL (İHA) - Polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

İSTANBUL İstanbul'a etkili olan kar yağışının ardından Çevre Doğa ve hayvanları koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarını besledi.

İstanbul'a etkili olan kar yağışının ardından İnsanların yanı sıra soğuk havalardan sokakta yaşayan hayvanlarda etkilendi. İstanbul Çevre Doğa ve hayvanları koruma Büro Amirliği olarak hava sıcaklığının düşmesi ve yağan kar yağışıyla beraber sokak hayvanlarının beslenmesine çalışma yaptı. Ekipler, Ormanlardaki hayvanları besledi.

Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri

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