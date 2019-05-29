Polis, bileklerini kesip binadan atlamaya kalkışan genç kızı böyle kurtardı
Denizli'de erkek arkadaşı ile problemleri olan 18 yaşındaki genç kız, jiletle bileklerini kestikten sonra binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, genç kızı intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde erkek arkadaşı ile problemleri olduğu öne sürülen 18 yaşındaki genç kız, jiletle bileklerini kestikten sonra çıktığı binanın ikinci katının terasından intihar girişiminde bulundu. Genç kızı uzun uğraşlar sonucu ikna eden polis ekipleri kucaklayarak çıktığı yerden indirdi.
TERASTAN ATLAMAK İSTEDİ
Edinilen bilgilere göre, olay, Çivril ilçesi Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. Sabah saatlerinde Hükümet Konağı binasının karşısında bulunan eski öğretmenevi binasının terasına çıkan Fatma G. isimli genç kız, erkek arkadaşıyla arasında problemler olduğunu iddia ederek aşağı atlamak istedi.
BİLEKLERİNİ KESMİŞ
Bilekleri kan içinde olan Fatma G.'nin binaya çıkmadan önce bileklerini kestiği anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
POLİS 20 DAKİKADA İKNA ETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Polisin ikna çabası yaklaşık 20 dakika sürdü. Ardından ikna edilen genç kadın polis tarafından çıktığı terasın korkuluklarından kucaklanarak içeri çekildi.
"BENİ MAHVETTİNİZ"
Sinir krizi geçiren Fatma G.'nin "beni mahvettiniz" diye bağırması dikkatlerden kaçmadı. Genç kız olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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ATLAMAK İSTEYEN ATLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu millet kadin yüzünden erkek yüzünden ölüyor öldürülüyor intahar ediyor kendini kesiyor aptallikdan baska birsey degil biri gider biri gelir degermi ölmeye öldurmeyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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inanması güç :(Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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4 metre yer teras mı oluyor?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ülkeyi onyedi yıldır dindar bir hükümetine yönettigine siz inanıyormusunuz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır