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Polis aracını yakmaya çalıştı

Demirören Haber Ajansı, Soner Gülezer - Güncel
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Polis aracını yakmaya çalıştı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde benzin dökerek polis aracını yakmaya çalışan K.T. gözaltına alınırken, yangın büyümeden söndürüldü.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde benzin dökerek polis aracını yakmaya çalışan K.T. gözaltına alınırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Olay saat 18.00 sıralarında, Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi'nin önünde meydana geldi. Polis merkezinin önünde park halindeki polis aracının üzerine benzin döken kişi, aracı ateşe verdi. Polisler şüpheli K.T.'yi yakalayarak gözaltına alırken, yaptıkları müdahale ile yangını da büyümeden söndürdü. Polis ekipleri, K.T.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, K.T.'nin uyuşturucu maddenin etkisinde olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. K.T.'nin çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu bildirilirken, kamu malına zarar vermesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Güncel

Yangın, Gölcük, Benzin, Polis, Güncel, Haberler

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