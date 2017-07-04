Plaza Akademi'de İlk Ders Zili Çaldı

Plaza Tur; sektörün önemli bir açığını kapatmak üzere harekete geçti. Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi, İl Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB ve AMADEUS'un desteklediği projeyle 'Rezervasyon ve Biletleme Eğitimi Sertifika Programı' UÜ Ali Osman Sönmez Kampüsü Sosyal Bilimler Fakültesi'nde başladı. 15 kursiyerin katıldığı programda ilk ders Plaza Akademi Başkanı Murat Saraçoğlu tarafından verildi. Saraçoğlu, "Plaza Akademi çatısı altında hem kendi bünyemizde hem de sizler gibi turizme gönül veren arkadaşlarımıza turizm sektörüne nitelikli personel kazandırmak için eğitimler veriyoruz. Sektörümüzün ihtiyacı olan bir alana uzman yetiştireceğimiz için heyecanlıyız. Amadeus programı, uluslararası geçerliliği olan bir program" dedi.

SERTİFİKA DÜNYANIN HER YERİNDE GEÇERLİ

3-7 Temmuz 2017 tarihlerini kapsayan ve sektörün önde gelen isimleri tarafından verilecek eğitim tamamlandığında kursiyerler kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, yolculuk rezervasyonlarını yapma, ücretlendirme, her türlü seyahat dokümanlarını düzenleme ve yolcuları bilgilendirme işlemlerini gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip duruma gelecek. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı kursiyerlere Amadeus tarafından dünyanın her yerinde geçerli sertifika verilecek. Sınavda ilk 3 dereceyi elde eden kursiyerler de Plaza Tur tarafından istihdam edilecek.

