PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti

12.09.2019 18:06

Hatay'da 2016 yılında askeri bölgeye izinsiz giriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan, daha sonra ise serbest bırakılan PKK sevici gazeteci Lindsey Snell, Türk bayrağına hakaret ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

YPG/PKK PROPAGANDASI YAPIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda kişi, gazetecilik faaliyeti adı altında terör örgütü YPG/PKK propagandası için görev yapıyor. O isimlerden birisi olan Lindsey Snell, Suriye'ye giderek YPG kamplarından paylaştığı görüntülerle Türkiye karşıtı haberlerin altına imzasını atıyor. Sosyal medya hesabından da terör propagandası yapan Lindsey Snell, sınırın öte tarafından aşağılık bir poz verdi. Türk bayrağına el hareketi yapmaya kalkan Lindsey Snell'in arkasında, YPG/PKK paçavrası yer aldı.

HATAY'DA TUTUKLANMIŞTI

ABD'li gazeteci Lindsey Snell, 7 Ağustos 2016 yılında Suriye'den Türkiye'ye geçtikten sonra, 'askeri bölgeye izinsiz girmek' gerekçesiyle Hatay'da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Snell'in İstanbul'daki evine 22 Ağustos'ta düzenlenen polis baskınında ABD'li gazetecinin bilgisayar ve kamerası başta olmak üzere elektronik cihazlarına el konulmuştu. Snell daha sonra serbest bırakılmıştı.