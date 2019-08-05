Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik koridoru açıklaması sonrası PKK/PYD, sınırdaki bez parçalarını indirdi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/PYD terör örgütü, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını indirmeye başladı.
Suriye'nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/PYD terör örgütü, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki sınır hattına yakın bölgelerde bulunan bez parçalarını indirmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın sınırda güvenlik koridoru oluşturacağız açıklamalarının ardından, sınırda hareketlilik yaşanmaya başladı. Sınırın sıfır noktasındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/PYD terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt tarafından sökülmeye başlandı.
Kaynak: İHA
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