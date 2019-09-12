PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı

12.09.2019 10:45

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda 1 terörist sağ ele geçirilirken 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin sağ olarak yakalandığı mağarada yapılan aramada 4 adet el bombası ele geçirildi.

TERÖRİSTİN SÜRÜNEREK ÇIKTIĞI ANIN GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan operasyona ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde; güvenlik amacıyla üzerindeki kıyafetler çıkartılan PKK'lı teröristin elleri havada bir şekilde güvenlik güçlerine teslim olduğu görülüyor.