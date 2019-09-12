PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılmasına ilişkin görüntüler yayınlandı.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda 1 terörist sağ ele geçirilirken 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin sağ olarak yakalandığı mağarada yapılan aramada 4 adet el bombası ele geçirildi.
TERÖRİSTİN SÜRÜNEREK ÇIKTIĞI ANIN GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan operasyona ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde; güvenlik amacıyla üzerindeki kıyafetler çıkartılan PKK'lı teröristin elleri havada bir şekilde güvenlik güçlerine teslim olduğu görülüyor.