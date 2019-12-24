: Brezilya'da geç adam küçük çocuğu pitbull saldırısından kurtardı

24.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:20

Brezilya'da başıboş bırakılan bir pitbull, sokakta bir çocuğa saldırdı. Olayı gören genç bir adam ise çocuğu köpekten güçlükle kurtarıp bir aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın üstüne çıkan genç adam, saldırıdan bu şekilde kurtulmayı başardı. Yaşanan o anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ARACIN TAVANINA ÇIKARAK KURTULDU

Olay Rio de Janeiro kentinin kuzeyinde bulunan Parque Anchieta bölgesinde meydana geldi. Başıboş gezen bir pitbull sokakta oynamakta olan 4 yaşındaki Joao Pedro isimli çocuğa saldırdı. Bir kadının müdahale etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı köpek çocuğu ısırmayı sürdürdüğü sırada olayı gören Patrick do Céu (20) isimli genç duruma müdahil oldu. Çocuğu köpekten kurtaran adam bir yandan da köpeğin kendisini ısırmaması için çabaladı. Genç adam, çocuğu köpekten kurtarmak için zekice bir hamle yaptı ve çocuğu yol kenarına park edilmiş kırmızı aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın tavanına çıkan adam bu sayede saldırıdan kurtuldu.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından 'kahraman' ilan edilen genç, kendisinin de bir kızı olduğunu ve olayı gördüğü anda kendi çocuğunun aklına geldiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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