Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Pınar Sipahi yer alıyor. Bilişim Vadisi Tasarım Merkezi Direktörü'dür. Peki, Pınar Sipahi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pınar Sipahi'nin hayatı ve biyografisi sizlerle...

PINAR SİPAHİ KİMDİR?

Pınar Sipahi, Bilişim Vadisi Tasarım Merkezi Direktörü'dür.

Pınar Sipahi Mimarlık lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde,tasarım alanında yaptığı doktorasının bir yılını İtalya- Bologna Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kamusal alan tasarımlarının yanısıra, kurumsal kimlik, mimarlığın sosyal boyutu ve sinerji konuları ile ilgilenir. Çalışmaları İtalya, Japonya'da ve Kanada'da yaptığı sunumlarla uluslararası boyuta ulaşmıştır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesinde kadrolu, Altınbaş Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak mimari tasarım alanında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.

Pınar Sipahi, 30 Aralık Perşembe günü Masterchef programına konuk olmuştur. Pınar Sipahi'nin Twitter'da 97 takipçisi bulunmaktadır.

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