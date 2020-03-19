Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Bir gösterisinde Aleviler için ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma açılan komedyen Pınar Fidan, emniyete gelerek ifade verdi. Fidan ifadesinde, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz" dedi.

Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. EMNİYETE İFADE VERDİ Soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelen Fidan ifade verdi. Fidan'ın ifadesinde, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz" dediği öğrenildi. Pınar Fidan, emniyet ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldı. KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU Pınar Fidani Tuz Biber isimli stand-up gösterisinde Madımak Katliamı'na da göndermede bulunarak "Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Fidan, ironi yaptığını savunmuş, kendisinin de Alevi olduğunu yazmıştı. Tepkilerin artması üzerine ise Fidan, hesabını kapatmıştı.