Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
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Pınar Fidan, DHA, Güncel

Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi

Bir gösterisinde Aleviler için ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma açılan komedyen Pınar Fidan, emniyete gelerek ifade verdi. Fidan ifadesinde, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz" dedi.

19.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:20
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi

Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

EMNİYETE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelen Fidan ifade verdi. Fidan'ın ifadesinde, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz" dediği öğrenildi. Pınar Fidan, emniyet ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Pınar Fidani Tuz Biber isimli stand-up gösterisinde Madımak Katliamı'na da göndermede bulunarak "Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Fidan, ironi yaptığını savunmuş, kendisinin de Alevi olduğunu yazmıştı. Tepkilerin artması üzerine ise Fidan, hesabını kapatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde Madımak katliamına göndermede Fidan, "Arada haberler okuyorum. Cemevlerine saldırıda bulunulmuş ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, cemevinde Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor. Saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım. Çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullanmıştı.

Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen kadın emniyette ifade verdi

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