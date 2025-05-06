Pınar Eczacıbaşı neden öldü, ölüm sebebi ne?

Türkiye'nin köklü ailelerinden Eczacıbaşı ailesinin saygın isimlerinden Pınar Eczacıbaşı, hayatını kaybetti. Peki, Pınar Eczacıbaşı neden öldü?

PINAR ECZACIBAŞI NEDEN ÖLDÜ?

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanlığını üstlenen Eczacıbaşı'nın vefatı, iş dünyası ve sivil toplum çevrelerinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Pınar Eczacıbaşı'nın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eczacıbaşı ailesinden yayımlanan açıklamada Saffet Pınar Eczacıbaşı'nın 6 Mayıs günü vefat ettiği duyuruldu.

İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze töreni, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi'nde başlayan Pınar Eczacıbaşı, Üniversite eğitimine ABD'de New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nde devam etmiş ve mezuniyetinin ardından Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme (MBA) - Finans dalında yüksek lisans yapmıştır.

İş hayatına Eczacıbaşı Grup'ta, Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic.A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Departmanı'nda başlayan Pınar Eczacıbaşı, kariyerine finans sektöründe devam ederek Manufacturers' Hanover Trust Company-İstanbul'da kredi-pazarlama bölümünde çalışmış ve daha sonra Tekstilbank'ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings - İstanbul'da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür.

1998'dan bu yana kişi ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti 'ni kurmuştur. Şirket Türkiye'de yatırım yapmak isteyen birey ve kurumlara pazar araştırmaları yaparak yatırımlarında ve ortaklık yapılandırmalarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından Schroders Grup'a ait Schroder & Co Banque SA'nın da Türkiye temsilciliği görevini 2004-2014 yılları arasında sürdürmüştür.

Pınar Eczacıbaşı'nın hiç evlenmediği ifade edildi.

İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti.