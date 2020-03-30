Pınar Deniz'in anneannesi vefat etti Oyuncu Pınar Deniz, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. Ünlü oyuncunun anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor (Kaynak-tv100-Birsen Altuntaş)

Ünlü oyuncu Pınar Deniz önceki hafta hastaneden gözyaşı içinde videolar paylaşmış ve anneannesinin korona virüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Deniz'in anneannesi vefat etti.

Ayrıntılar gelecek...

Geçtiğimiz hafta ne demişti?

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Annem, teyzem ve anneannemi belirtiler olduğu için gözlem altına aldılar. Testin sonucunu bekleyeceğiz. Arayan yazan herkese teşekkür ederim ama sinirlerim bozuldu, dönemeyeceğim size gerçekten. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz.

'Bencillik çok fena'





Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra eve gelip deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil, olur da başka inşalara taşırım diye… Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşçasına dolaşıyorlar. Bencillik çok fena şey çok!" ifadelerini kullanmıştı.



