Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber geldi! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı ne?

Ekranların sevilen isimlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, uzun süredir devam eden mutlu birlikteliklerini taçlandırarak bebeklerine kavuştu. Çiftin oğullarının dünyaya geldiği haberi, hem hayranları hem de magazin dünyasında büyük sevinçle karşılandı. Mutlu haberin ardından en çok merak edilen konulardan biri de minik bebeğin ismi oldu. Peki, Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğluna hangi ismi verdikleri açıklandı mı? İşte, çiftin bebekleriyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM'IN OĞLUNUN İSMİ NEDİR?

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 31 Mart 2025 tarihinde ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin bebeklerine verdikleri isim ise sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ilgi gördü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı ne

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan ismini verdi. Bu özel isim seçiminde, Kaan Yıldırım'ın babasının adı olan Hakan'ı yaşatma isteği etkili oldu. Çift, doğumun ardından minik bebeklerinin ilk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını hayranlarıyla paylaştı. Paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmişti. Evliliklerinin ardından bebek beklediklerini duyuran ünlü çift, şimdi de oğulları Fikret Hakan ile ailelerini büyütmenin sevincini yaşıyor.