Pınar Altuğ yeni imajının sırrını açıkladı
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Pınar Altuğ yeni imajının sırrını açıkladı

Pınar Altuğ yeni imajının sırrını açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Pınar Altuğ, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla gündem olmuştu. Hayranlarının tanımakta zorluk çektiği oyuncu, Hadise'ye benzetilmişti. ve Pınar Altuğ yeni imajının sırrını açıkladı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış bu hali Hadise'ye benzetilmişti.

Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi. 46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır" diyerek, estetik yaptırmadığını açıkladı.

Kaynak: Snob Magazin

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