Pınar Altuğ, "Göğüs bölgenizdeki benleri aldırmak ister misiniz?" sorusuna cevap verdi

21.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:16

Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ, göğüs bölgesindeki benleri hakkında yorum yapan takipçisine cevap vermeyi ihmal etmedi.

GÖĞÜS BENLERİYLE İLGİLİ SORUYA CEVAP VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafına "Pınar hanım göğüs bölgenizdeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz?" diyen takipçisine "Yoo istemem" cevabını verdi.

OLAY OLAN TAYTI HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz sene 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken vücut hatlarını belli eden tayt giydiği için eleştirilerin hedefi olan Pınar Altuğ, 10 gün önce katıldığı film galasında "Benim için amaç 'Oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum. Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor" demişti.