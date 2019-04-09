Pınar Altuğ, "Eşinizin Yerinde Olsam Kendimi Köprüden Atardım" Diyen Takipçisine Tepki Gösterdi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Pınar Altuğ, tatsız bir yorumla çileden çıktı.

"EŞİNİZİN YERİNDE OLSAM KENDİMİ KÖPRÜDEN ATARDIM"

Bir sosyal medya kullanıcının "Pınar hanım eşiniz Brad Pitt gibi adam ama siz sanki makyaj yapınca eşinizin yanında korku filminden kaçmış gibi görünüyorsunuz mazallah ya ben eşinizin yerinde olsam ve sizinle evli olsam ya intiharın eşiğine gelir ya da köprüden aşağıya atarım kendimi" yaptığı yorum Pınar Altuğ'u sinirlendirdi.

"ÜZÜLMEYİN"

Sosyal medyadan paylaştığı her şey olay olan ve takipçilerinin yakın markajında olan Altuğ eleştiriye, "Neyse ki değilsiniz şu durumda üzülmenize gerek yok değil mi? yanıtını verdi.