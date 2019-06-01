Pınar Altuğ'dan hemcinslerine ter uyarısı: Kokarca gibi dolaşmayın
Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan oyuncu Pınar Altuğ, "Hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın" açıklamasıyla tepkilerin odağı oldu.
Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini istedi. Altuğ'un o paylaşımı özellikle kadınlardan büyük tepki topladı.
İSYAN ETTİ
Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Instagram hesabından ilginç bir uyarıda bulundu. Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu uyarıyı yaptı: "Malum, havalar sıcak… En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayın.Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın."
TAKİPÇİSİ TEPKİ GÖSTERDİ
Altuğ'a bir takipçisi, "Doğru söylemiş de sanki otobüse minibüse metroya biniyor. Pahalı semtlerin pahalı kafelerinde oturuyordur alt tarafı. Bu sözleriyle kimleri kastediyor yani ben set çalışanı falan olsam alınırım" yorumuyla tepki gösterdi.
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bukadını her gördüğümde görüntüsünde açıklığından teşhirciliğinden midem bulanıyor kendisi bence kokuyordurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu halk bilincsiz insan yigini daha kötüsünü hak ediyor, kimse dizisini seyretmesin, bak bakalim, sudan cikmis kediye benziyor. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Pınar bu saatten sonra kırk tuğla eritsen temizlenemezsin sen nasıl ladınlara hakaret edersin? Kadına kokuyorsun deme hakkını nereden buldun? Kimsin sen? Haddini bil. Kadınım ben kadınnn. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Her gün duş bile alsan çok sıcak. Sıcaklar birden bastırdı. Alerjigim ben de parfum ve deodorant kokusundan bayılacam. Parfüm ve deodorant kullanmayın , duş alın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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en haklı isyanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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