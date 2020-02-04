Pınar Altuğ'dan flaş taciz açıklaması!
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Pınar Altuğ'dan flaş taciz açıklaması!

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sosyal medya üzerinden yaşadığı taciz olayına adeta isyan etti

04.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:08
Pınar Altuğ'dan flaş taciz açıklaması!

Sosyal medya hesabı üzerinden gündelik yaşantısına dair keyifli kareler ve videolar paylaşan , bu defa kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı.

"Yetti yahu!"

Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara kızan başarılı oyuncu kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlığı şu satırlarla ifade etti:

"Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu!"

Kaynak: Snob Magazin

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