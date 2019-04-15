Pınar Altuğ'dan Eşini Eleştiren Takipçisine Ağır Cevap: Geri Zekalı

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan'ın bateri konusundaki hünerlerini sergilediği bir videosunu paylaştı.

KENDİSİNİ TUTAMADI

Eşiyle arasındaki yaş farkı yüzünden sürekli olarak rahatsız edici yorumlara maruz kalan Pınar Altuğ, yaptığı son paylaşım üzerinden yine benzer bir yorum alınca kendisini tutamadı.

"ÇOCUK İŞTE" YORUMUNA AĞIR CEVAP

Eşi Yağmur Atacan'ın baterideki hünerlerini sergilediği videoyu paylaşan Altuğ bu videonun altına gelen "Çocuk işte" yorumunu görünce yanıt gecikmedi ve başarılı oyuncu bu saygısız yoruma "Geri zekâlı işte" yorumunu yaptı.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA NE DÜŞER BİLİRSİNİZ"

Altuğ geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan eleştirilere "Ben sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum, hatta eğleniyorum. Eğer sosyal medyayı ciddiye alırsak bir sorun var demektir. Benim evliliğim ve hayatım hiç kimseyi ilgilendirmez, 3. şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz" demişti.