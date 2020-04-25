Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
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Armağan Çağlayan, Yağmur Atacan, Pınar Altuğ, Magazin, Haber

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile ilgili merak edilenleri anlattı. Altuğ, eşiyle ilk flört ettikleri dönemlerde bir arkadaşına, "İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok" ifadelerini kullandığını söyledi.

25.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:57
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim

Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Altuğ, eşi Yağmur Atacan, kızı Su ve mesleğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

"İŞ ALMAK İÇİN ÇIPLAK POZLAR VERMEDİM"

Altuğ, mesleğe ilk adım attığı dönemleri anarak hayatıyla ilgili şu şekilde konuştu: 17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. İş almak için kimseyle flört etmedim. Çıplak pozlar vermedim. Parayı tercih etmedim. Tüm bunları yapabilmemde annemin katkısı büyük oldu. Sağlam kadındı.

"EVLENECEK HALİM YOK, İKİ GÜN EĞLENECEĞİM"

2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan oyuncu, sevgililik dönemlerinde yaşadığı bir olayı şu ifadeleri kullanarak anlattı: Kocam Yağmur, magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insan. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. 'Bebek yüzlü ya ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim.

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim

"ÇOK BUNALDIĞIMDA YURT DIŞINA KAÇIYORUM"

Altuğ, "Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor" dedi.

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
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