Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti

Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti

Ülke iki genç sevgilinin yatak odasındaki iğrenç görüntüyü konuşuyor. Pilot olan erkek, avukat olan sevgilisini 'hediye' yüzünden önce tokatlıyor, ardından altına alarak boğmaya çalışıyor.

Brezilya, Victor Junqueira isimli pilotun kız arkadaşını evinde vahşice dövdüğü görüntüleri konuşuyor.

YEREL BASINDA HABER OLDU

Geçen haftalarda yaşanan ve yerel basına bugün yansıyan olayda Victor, avukat olan kız arkadaşı Luciana'yı kendisine verilen hediyeyi lokantada unuttuğu için öldüresiye dövdü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kamerayı önceden odasına saklayan genç kadın şikayetçi oldu.

İşte dayak anından kareler;

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YORUMLAR (29)

  • KADIN DÖVENLER :
    kadın dövenler toplumda kariyerinin bittiğini hissedenler farkına varanlar sıfıra inenler yani kadın dövülürmü ya kadına güçyetirmek erkeklikmi o zaman senin kadından ne farkın kaldıki kadın senden daha insan gerçekden de öyle kadın dövenler toplumdan çevresinden akrabalarından dışlanmış yalnız bırakılmışladır dönüp bi bakın erkekler birazda kendinine bakacak aynaya ben kimim diye öz eleşdiri yapacak sonra kadına bakacak insanda biraz utanma yoksa uzak dıuaracaksın öylelerini kendi haline bırakı
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  • ŞİDDETE HAYİR:
    Kadına karşı bu tür şiddet olaylarına her ne sebepten olursa olsun destek veren, doğrulayan ve hayata geçiren her kim varsa Allah binbir türlü belalarini versin
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