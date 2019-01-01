Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
Ülke iki genç sevgilinin yatak odasındaki iğrenç görüntüyü konuşuyor. Pilot olan erkek, avukat olan sevgilisini 'hediye' yüzünden önce tokatlıyor, ardından altına alarak boğmaya çalışıyor.
Brezilya, Victor Junqueira isimli pilotun kız arkadaşını evinde vahşice dövdüğü görüntüleri konuşuyor.
YEREL BASINDA HABER OLDU
Geçen haftalarda yaşanan ve yerel basına bugün yansıyan olayda Victor, avukat olan kız arkadaşı Luciana'yı kendisine verilen hediyeyi lokantada unuttuğu için öldüresiye dövdü.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Kamerayı önceden odasına saklayan genç kadın şikayetçi oldu.
İşte dayak anından kareler;
YORUMLAR (29)
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Avukat iyi tezgah kurmuş......Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Avukat iyi tezgah kurmuş......Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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kadın dövenler toplumda kariyerinin bittiğini hissedenler farkına varanlar sıfıra inenler yani kadın dövülürmü ya kadına güçyetirmek erkeklikmi o zaman senin kadından ne farkın kaldıki kadın senden daha insan gerçekden de öyle kadın dövenler toplumdan çevresinden akrabalarından dışlanmış yalnız bırakılmışladır dönüp bi bakın erkekler birazda kendinine bakacak aynaya ben kimim diye öz eleşdiri yapacak sonra kadına bakacak insanda biraz utanma yoksa uzak dıuaracaksın öylelerini kendi haline bırakıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadına karşı bu tür şiddet olaylarına her ne sebepten olursa olsun destek veren, doğrulayan ve hayata geçiren her kim varsa Allah binbir türlü belalarini versinCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Türkiye de Hergün 100 lercesi Oluyor. Medya Ve Basına Yansımıyor.Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır